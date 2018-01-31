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Биткоин стремительно падает: за месяц котировки криптовалюты просели более чем на 30%

Биткоин стремительно падает: за месяц котировки криптовалюты просели более чем на 30%

Биткоин демонстрирует худшие результаты по итогам месяца начиная с декабря 2013 года: курс криптовалюты просел более чем на 30% и с трудом удерживается у отметки $10 тыс. Торги на некоторых азиатских биржах и вовсе ведутся на уровнях $9,8 тыс. А за минувшие сутки BTC потерял почти 10% стоимости.

Аналитики связывают резкий обвал биткоина с ужесточением контроля над крипторынками со стороны монетарных властей США и не только.

В интервью Bloomberg глава отдела торговли биржи Oanda в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщил, что именно регулятивный надзор сейчас является доминирующим фактором, влияющим на котировки криптовалют. По его словам, нынешнее падение далеко не предел.

Усугубляют ситуацию и действия Facebook – компания вчера ввела тотальный запрет на рекламу криптовалютных инструментов на своей платформе, посчитав, что она может вводить в заблуждение пользователей. Также подливают масла в огонь участившиеся случаи воровства активов со счетов крупнейших мировых бирж. 26 января токийская биржа Coincheck недосчиталась более 500 млн. токенов NEM на сумму $534,8 млн. Все это усиливает призывы криптоскептиков как можно скорее взяться за ужесточения контроля над оборотом криптовалют.

По материалам УБР
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