В Украине за два месяца закрылись около 40 тысяч предпринимателей (инфографика)

За последние два месяца 36 тыс. физических лиц-предпринимателей были закрыты, а открылось всего 27,5 тыс.
Об этом сообщает платформа Opendatabot.
Наибольшая доля закрытых компаний наблюдается в Волынской (30%) и Запорожской (27%) областях. Наименьшая – в Одесской области (20%).
Основатель платформы Opendatabot Алексей Иванкин отмечает, что по сравнению с прошлым годом такой скачок закрытых ФЛП не является драматичным. “Скорее всего, такие изменения связаны с желанием людей закрыть “старые” дела перед Новым годом”, – добавил он.
Напомним, 27 декабря 2016 года президент подписал изменения в работе физических лиц-предпринимателей.
С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос – 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.
С тех пор в Украине было закрыто более 250 тыс. ФЛП.
Согласно данным OpenDataBot, больше всего было закрыто в Киевской (44004), Харьковской (26222) и Днепропетровской (26558) областях.
Подавляющее число закрытых частных предпринимателей принадлежало к отраслям оптовой и розничной торговли, складским и транспортным услугам.
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