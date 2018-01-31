В Украине за два месяца закрылись около 40 тысяч предпринимателей (инфографика)

За последние два месяца 36 тыс. физических лиц-предпринимателей были закрыты, а открылось всего 27,5 тыс.

Об этом сообщает платформа Opendatabot.

Наибольшая доля закрытых компаний наблюдается в Волынской (30%) и Запорожской (27%) областях. Наименьшая – в Одесской области (20%).

Основатель платформы Opendatabot Алексей Иванкин отмечает, что по сравнению с прошлым годом такой скачок закрытых ФЛП не является драматичным. “Скорее всего, такие изменения связаны с желанием людей закрыть “старые” дела перед Новым годом”, – добавил он.

Напомним, 27 декабря 2016 года президент подписал изменения в работе физических лиц-предпринимателей.

С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос – 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.

С тех пор в Украине было закрыто более 250 тыс. ФЛП.



Согласно данным OpenDataBot, больше всего было закрыто в Киевской (44004), Харьковской (26222) и Днепропетровской (26558) областях.

Подавляющее число закрытых частных предпринимателей принадлежало к отраслям оптовой и розничной торговли, складским и транспортным услугам.