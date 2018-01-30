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Российский Сбербанк может продать свою «дочку» арабам

Российский Сбербанк может продать свою «дочку» арабам

Сбербанк России обсуждает возможность продажи контрольного пакета акций своего дочернего банка DenizBank. Обсуждения и переговоры только начались. На сегодняшний день нет точной информации о перспективах возможной сделки.

Данная информация была опубликована на официальном сайте Сбербанка. А также в сообщении говорится, что банк постоянно мониторит предложения и отслеживает потенциальные возможности для продажи доли в уставном капитале на различных рынках. Также Сбербанк сообщает, что более подробная информация будет опубликована после появления покупателей и условий сделки, сообщает Вести Экономика.

По некоторой информации покупкой дочернего банка DenizBank интересуются финансовые учреждения из стран Персидского залива и Китая.

Напомним, что Сбербанк купил DenizBank в 2012 году у бельгийской группы компаний Dexia. Тогда сумма сделки составляла 2,79 миллиарда евро. DenizBank принес прибыль Сбербанку более 1 миллиарда долларов, а стоимость его активов составляет 42 миллиарда долларов. То есть за годы пребывания под управлением российского банка турецкая «дочка» прибавила в стоимости и при условии продажи принесет прибыль.

По материалам УБР
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