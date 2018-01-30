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"Нафтогазу" разрешили продавать электроэнергию

"Нафтогазу" разрешили продавать электроэнергию

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” получила лицензию на поставку электроэнергии на территории Украины. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Газоснабжающая компания была зарегистрирована в 2015 году. Ее бессменным директором остается Олег Диденко.

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Компания является 100% НАК “Нафтогаз Украины”.

НАК “Нафтогаз Украины” — холдинг, объединяющего государственные активы в газо- и нефтедобыче и переработке.

По материалам Дело
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