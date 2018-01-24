В Украине могут снизить цену на газ для населения: Коболев назвал условие

Цена на газ для украинцев может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.

Об этом сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм первоначальных обязательств и регулирования цены, который устанавливает правительство, будет убран, а цена будет регулироваться спросом и предложением”, – отметил Коболев.

По его словам, отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения с политического горизонта.

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“Реформа, которую мы начинали, предусматривает, что средства, которые будет зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену”, – подытожил Коболев.