В Германии грабители украли 44 тонны шоколада

Грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада, которые стояли в промышленной зоне немецкого городка Фрайбург. Позже полиции удалось найти грузовики, однако преступники одну фуру успели разгрузить.
В немецком Фрайбурге в субботу, 27 января, неизвестные угнали два грузовика с шоколадом. Всего преступникам удалось похитить 44 тонны шоколада на 400 тысяч евро, сообщает Stern.de.
В полиции рассказали, что две фуры стояли на стоянке в промышленной зоне. После похищения сотрудники полиции обнаружили одну из фур на шоссе. Водителю удалось скрыться, груз остался в прицепе. Позже нашли и второй грузовик, но прицеп был пустым. Грабители перегрузили 22 тонны шоколада и скрылись в неизвестном направлении.
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