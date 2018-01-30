Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 55 0

В Германии грабители украли 44 тонны шоколада

В Германии грабители украли 44 тонны шоколада

Грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада, которые стояли в промышленной зоне немецкого городка Фрайбург. Позже полиции удалось найти грузовики, однако преступники одну фуру успели разгрузить.

В немецком Фрайбурге в субботу, 27 января, неизвестные угнали два грузовика с шоколадом. Всего преступникам удалось похитить 44 тонны шоколада на 400 тысяч евро, сообщает Stern.de.

В полиции рассказали, что две фуры стояли на стоянке в промышленной зоне. После похищения сотрудники полиции обнаружили одну из фур на шоссе. Водителю удалось скрыться, груз остался в прицепе. Позже нашли и второй грузовик, но прицеп был пустым. Грабители перегрузили 22 тонны шоколада и скрылись в неизвестном направлении.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018