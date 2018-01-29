Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 584 0

Стало известно, сколько иностранных предприятий работает в Украине

Стало известно, сколько иностранных предприятий работает в Украине

В Украине работает около 700 иностранных предприятий, которые создают тысячи рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Сегодня.

“Создавать благоприятный инвестиционный климат в Украине – сверхважно. Это, прежде всего, тысячи новых рабочих мест. В Украине работает около 700 иностранных предприятий: для людей – это современные условия труда, современные зарплаты. Для страны – миллионные доходы в бюджет”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что одним из пяти крупнейших инвесторов является Германия, которая стала и главным торговым партнером Украины в ЕС.

Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будет создана система для защиты прав инвесторов, которая будет поощрять к вкладывать деньги в нашу страну:

Так, по словам Порошенко, планируется внести изменения в налоговое законодательство, по которому будет облагаться только капитал, который будет выводиться из государства. Средства, которые останутся и будут работать внутри страны, от налогов освободят. Порошенко также отметил инициативу по созданию Национального бюро финансовых расследований.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018