Стало известно, сколько иностранных предприятий работает в Украине

В Украине работает около 700 иностранных предприятий, которые создают тысячи рабочих мест.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман,
“Создавать благоприятный инвестиционный климат в Украине – сверхважно. Это, прежде всего, тысячи новых рабочих мест. В Украине работает около 700 иностранных предприятий: для людей – это современные условия труда, современные зарплаты. Для страны – миллионные доходы в бюджет”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.
Глава правительства напомнил, что одним из пяти крупнейших инвесторов является Германия, которая стала и главным торговым партнером Украины в ЕС.
Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине будет создана система для защиты прав инвесторов, которая будет поощрять к вкладывать деньги в нашу страну:
Так, по словам Порошенко, планируется внести изменения в налоговое законодательство, по которому будет облагаться только капитал, который будет выводиться из государства. Средства, которые останутся и будут работать внутри страны, от налогов освободят. Порошенко также отметил инициативу по созданию Национального бюро финансовых расследований.
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