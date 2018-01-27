Обманутые покупатели пытали током продавца с Ebay

В городе Билефельд, Германия, будут судить пару, которую подозревают в пытках продавца на Ebay, который их обманул.

Об этом сообщает “Сегодня” со ссылкой на Hamburger Morgenpost.

По данным следствия, 30-летний обманщик стал жертвой 28-летней девушки и ее 35-летнего молодого человека после того, как обманул их на 12400 евро.

Пара устроила самосуд над обманщиком. Они вычислили мошенника и обманом затащили его в свою квартиру. После они связали его, обклеили голову скотчем и пытали электрошокером несколько часов.

Кроме того, они угрожали просверлить ему колено дрелью.

Мужчине удалось освободиться только после того, как он пообещал передать своим мучителям более крупную сумму денег.