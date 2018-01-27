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Обманутые покупатели пытали током продавца с Ebay

Обманутые покупатели пытали током продавца с Ebay

В городе Билефельд, Германия, будут судить пару, которую подозревают в пытках продавца на Ebay, который их обманул.

Об этом сообщает “Сегодня” со ссылкой на Hamburger Morgenpost.

По данным следствия, 30-летний обманщик стал жертвой 28-летней девушки и ее 35-летнего молодого человека после того, как обманул их на 12400 евро.

Пара устроила самосуд над обманщиком. Они вычислили мошенника и обманом затащили его в свою квартиру. После они связали его, обклеили голову скотчем и пытали электрошокером несколько часов.

Кроме того, они угрожали просверлить ему колено дрелью.

Мужчине удалось освободиться только после того, как он пообещал передать своим мучителям более крупную сумму денег.

По материалам Сегодня
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