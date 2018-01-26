В Польше произошел взрыв на газопроводе

Взрыв газа в местности Мурована-Гослина около Познани произошел из-за разгерметизации газопровода. Тушение огня длилось почти 2 часа, эвакуировали 20 человек.

В Польше, в местности Мурована-Гослина около Познани, в ночь с четверга на пятницу, 25-26 января, произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает Радио Польша.

Как сообщается, взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.

“Взрыв привел к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти 2 часа”, – говорится в сообщении.



По данным СМИ, из-за взрыва эвакуировали 20 человек.