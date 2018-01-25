Межбанк: доллар упал

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,06 коп., на торгах четверга укрепился на 12,02 коп., оказавшись на уровне 28,7452 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 января с уровней предыдущего закрытия 28,79/28,82 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,74/28,74 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.05.
С указанного часа коррекция цены безналичного доллара возобновилась, уронив СКВ до 28,71/28,74 UAH/USD около 11.25. Динамика встревожила регулятора, который, появившись на межбанке, начал скупку долларовых излишков у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса по 28,75 UAH/USD. Это временно остановило откат, и доллар по состоянию на полдень консолидировался на цифре 28,72/28,75 UAH/USD. Однако, вскоре курс «американца» сполз к 28,72/28,74 UAH/USD, подтвердив «точечность» гривневых интервенций регулятора.
На этих уровнях около 13.00 валютный межбанк отправился на обеденный перерыв.
После обеда отсутствие регулятора на пустеющем межбанке продолжало сказываться на динамике долларовых цен, возобновивших поэтапное снижение. С 14.25 безналичная пара доллар-гривня обосновалась на уровне 28,67/28,70 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.
На цифре 28,67/28,70 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 25 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,7452 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,6900 / 28,7202
евро – 35,5985 /35,5145
российский рубль – 0,51437 / 0,5147
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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