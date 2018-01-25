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Украина ожидает транш МВФ в мае - Данилюк

Украина ожидает транш МВФ в мае - Данилюк

Украина рассчитывает выполнить все условия Международного валютного фонда для получения очередного транша макрофинансовой помощи до мая текущего года.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в кулуарах “Украинского завтрака” в Давосе.

“Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены”, – сказал Данилюк.

Министр подчеркнул, что одним из основных обязательств, взятых на себя Украиной в рамках расширенного макроэкономического финансирования, является принятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде.

Не менее важным условием является также назначение нового главы Национального банка Украины.

Напомним, управляющий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи с президентом Петром Порошенко призвала Украину ускорить темп реформ для устойчивого улучшения жизненного уровня населения.

По материалам РБК-Украина
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