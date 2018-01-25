В ПриватБанке грядут сокращения - Акчакоча

В ходе реформирования структуры ПриватБанка планируется сократить его сеть.

Об этом в интервью сообщил глава наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

“Сеть и штат будут меньше, чем сегодня. Клиентов будет больше, чем сегодня. Доходность станет гораздо выше”, – рассказал Акчакоча.

В начале 2017 года в ПриватБанке было 30 филиалов и 2445 отделений в Украине, говорится в его годовом отчете.

В течение прошлого года, согласно данным НБУ, количество структурных подразделений ПриватБанка выросло с 2240 до 2243 шт.

Ранее Акчакоча заявил, что выполнение пятилетней стратегии развития ПриватБанка завершится его приватизацией в 2021 году.