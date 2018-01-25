Эксперт назвал четыре причины обвала гривны

Курс доллара в Украине в январе 2018 года начал расти из-за целого комплекса разноплановых факторов. Об этом рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, пишет “Сегодня”.

Первой причиной Устенко назвал сезонность, которой ранее объяснял рост курса доллара и Нацбанк.

“Во-первых, на нынешний рост курса валют влияют сезонные факторы, но, в принципе, для начала года это традиционная ситуация, когда гривна девальвирует”, – отметил Устенко.

Второй причиной, по мнению эксперта, мог стать психологический фактор – ожидания населения и бизнеса по поводу грядущего курса из-за прописанных в бюджете курсовых значений.

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По мнению Устенко, третьей причиной могли стать тактические ошибки власти. Например, заявление по поводу того, что свободные средства казначейства теперь можно держать на валютных счетах.

“Это может быть связано с ошибочными заявлениями, с ошибками в тактике. Таким фактором могло оказаться, например, заявление Кабинета министров по поводу того, что свободные средства они могут теперь держать на валютных счетах. То есть, с одной стороны, они стараются делать обществу посыл о том, что гривна стабильна, а с другой – фактически говорят, что не очень-то доверяют гривне, если собираются хранить собственные резервы на депозитах в иностранной валюте”, – считает Устенко.

При этом наиболее серьезной причиной падения гривны Устенко считает проблемы Украины с программой Международного валютного фонда (МВФ).

“Под вопросом сегодня остается программа сотрудничества с МВФ. И, соответственно, сотрудничество с другими международными организациями. Потому что это синхронизировано. И требования МВФ в отношении Украины не особенно отличаются от требований, которые есть в нашем плане действий с ЕС, или от требований ЕБРР, или США. … Но в связи с тем, что не решен вопрос, будет ли продолжаться сотрудничество с международными финансовыми институциями, возникает нервозность на рынке. В этом году не покрыта потребность Украины в международном финансировании. На этот год, по моим подсчетам, она составляет около 7 млрд долларов, из которых 4 млрд – возврат по внешним государственным кредитам. Это тоже добавляет давление на гривну”, – отмечает Устенко.