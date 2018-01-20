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НБУ собрался изменить механизм расчета официального курса гривны

НБУ собрался изменить механизм расчета официального курса гривны

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривны к доллару США.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке также отмечают, что сейчас официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли (собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки на сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке – ред.).

В НБУ считают необходимым перейти к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко считает, что таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

Также НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в ТИС.

“Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам”, – рассказали в НБУ.

По материалам НВ
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