В "Нафтогазе" назвали выгоды закупок газа у России

Покупка газа у России, предусмотренная решением Стокгольмского арбитража, обойдется Украине дешевле, чем поставки европейских компаний. Об этом заявил глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев, пишет Сегодня.

По его словам, поставки газа от “Газпрома” будут составлять половину всего импорта газа в 2018 году, поскольку годовая потребность в газе из-за границы составляет около 10 млрд куб. м.

Также Коболев отметил, что покупка газа у “Газпрома” – это обязательство “Нафтогаза” согласно решению Стокгольмского арбитража, но вместе с тем – это выгодно и для Украины.

“Решение о покупке является как логичным, так и обязательным. … Арбитраж пошел нам навстречу, снизив цену до уровня ниже европейской. Соответственно, не выполнять такое решение с точки зрения коммерческой логики, – это выстрел себе в ногу”, – сказал он, добавив, что Украина должна будет покупать газ у “Газпрома” в 2018 и 2019 году.

Напомним, в 2018 году Украина должна возобновить импорт минимальных объемов российского газа. Это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража, заявили в “Нафтогазе”. В украинской компании подчеркнули, что цена газа от российского “Газпрома”, согласно обязательствам по решению суда, является привлекательной.