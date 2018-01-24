Air India поделят на четыре части перед продажей

Индийские власти приняли решение разделить Air India на четыре компании и предложить покупателям 51%-ную долю в каждой из них. Такая мера станет частью плана по приватизации авиакомпании.

Ожидается, что подобный шаг сделает предложение более интересным для потенциальных инвесторов, заявил министр гражданской авиации Индии Джайянт Синха в интервью телеканалу BloombergQuint.

По словам чиновника, основа авиационного бизнеса – сама Air India и ее дочерний лоукостер Air India Express – будут предлагаться как единая структура. Отдельно на продажу выставят регионального перевозчика Alliance Air, оператора ТОиР Air India Engineering Services и провайдера наземного обслуживания Air India Air Transport Services.

Индийские власти намерены объявить сбор предварительных заявок в первую неделю февраля. “Заинтересованные стороны в течение 60 дней смогут подать заявки, мы составим шорт-лист, затем они смогут подать формализованное предложение”, – добавил Синха. Процесс оценки предложений займет от полугода до восьми месяцев, деятельность соответствующих компаний будет передана победителям до конца года.

При этом, министр отказался называть потенциальных покупателей бизнеса Air India, но отметил, что управление компанией останется в руках местных инвесторов.

Сообщается, что двумя неделями ранее индийское правительство изменило правила вхождения иностранных инвесторов в капитал компании, разрешив иностранным авиакомпаниям приобрести до 49% перевозчика Air India. По словам чиновника, правительство приняло решение оставить большую часть непрофильных долгов на балансе авиаперевозчика, в то время как заимствования, связанные с основным видом деятельности, останутся на балансе приватизируемых компаний.

По данным FlightGlobal, на сегодня заинтересованность в покупке бизнеса международных перевозок Air India, а также компании Air India Express выразил индийский низкотарифный авиаперевозчик IndiGo. Также сообщалось об интересе со стороны авиакомпании Vistara. Air India Air Transport Services могут купить местные Livewel Aviation или Bird Group.