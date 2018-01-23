Добыча полезных ископаемых в космосе приведет к мировому кризису

Добыча полезных ископаемых в космосе может нарушить глобальную экономику, обесценить драгоценные металлы и вызвать политический кризис. Этому может помешать новый международный договор, но шансы на его принятие крайне невелики, пишет Wired.

Представьте себе 2035 год. Население Земли резко выросло, люди добыли все полезные ископаемые, какие могли, и пытаются найти альтернативные источники энергии, металлов и других ресурсов, необходимых для поддержания мировой экономики. В январе 2035 года американская компания первой отправилась в космос, извлекла из недр астероида тонны полезных ископаемых и вернула их на Землю. Цена на золото и платину упала в два раза. Такую задачу для ролевой игры поставили студентам в 2014 году, результаты которой использовали в своем исследовании ученые из Тель-Авивского университета. По их мнению, такой сценарий приведет к политической и экономической дестабилизации, а компромиссного решения найдено не будет.

В условиях отсутствия политического согласия между странами, США и Люксембург пошли по национальному пути, принимая локальные правила и законы. Это позволит их компаниям первыми заняться добычей на других планетах и астероидах Солнечной системы и монополизировать рынок.

По всей видимости, такая концентрация ресурсов приведет к еще большему отрыву американской и европейской (если местные компании начнут летать через Люксембург) экономики от других стран. Первая попытка прийти к согласию будет предпринята весной 2018 года на заседании юридического подкомитета Комитета ООН по мирному использованию космического пространства.