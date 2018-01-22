Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне продолжил свой рост на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,1%, однако по сравнению с предыдущей неделей этот рост замедлился.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,54 грн до 28,84 грн, или на 1,1%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 28,57 грн до 28,87 грн, или на те же 1,1%.

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Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 28,37/28,67 до 28,64/28,90. Таким образом, покупка выросла на 0,9%, а продажа – на 0,8%.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

По прогнозу Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари​, на начавшейся неделе ожидается продолжение роста курса доллара.

“Безналичный доллар может подняться до 29,0 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,9/29,1 грн”, – говорит Иосуб.