Гройсман рассказал о причинах падения гривны

Падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу. Такое мнение в интервью телеканалу ICTV высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“Если идет снижение экспорта, то меньше валюты приходит в Украину. Есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина… Здесь есть определенный дисбаланс, и поэтому возникают определенные колебания курса, который довольно гибкий”, – отметил глава правительства.
Гройсман добавил, что когда все “начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс, ситуация (курс – Ред.) снижается и входит в прогнозируемые рамки”. Он добавил, что в прошлом году было то же самое”. Премьер-министр также отметил: “В конце 2016 и начале 2017-го тоже говорили, что будут колебания и прочее”. На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимистично в этом плане, отметил: “Абсолютно”.
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