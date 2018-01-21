Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 564 0

Пенсии военных вырастут на две тысячи гривен

Пенсии военных вырастут на две тысячи гривен

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что после принятия законопроекта о пересчете пенсий для военных средняя месячная выплата для них вырастет на 77% до 4 602 грн.

“После принятия пенсионной реформы в 2017 году средняя пенсия по стране выросла до 2 448 грн. А средняя пенсия силовиков составляет 2 600 грн. То есть они практически уравнялись. Это неправильная ситуация, военные должны иметь большую пенсию”, — заявил министр.

Согласно расчетам Минсоцполитики, после принятия законопроекта о пенсиях для военных, который сейчас дорабатывает рабочая группа при Совете национальной безопасности и обороны, средний размер месячной выплаты должен вырасти не менее чем на 77%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Минсоцполитики обеспечить, чтобы размер выплат для участников АТО, которые были на передовой, и тех, кто был в тылу, был разным.

“У “боевых” военных должна быть самая высокая пенсия. Те же, кто был в тылу, должны получить другой размер выплат. Такую справедливость вы должны обеспечить в проекте закона”, — заявлял Гройсман.

В свою очередь в Минсоцполитики пообещали обеспечить такую дифференциацию. При этом Рева подтвердил, что военные получат доплаты к пенсиям в том числе за январь и февраль, несмотря на то, что парламент одобрил законопроект не ранее чем в феврале.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018