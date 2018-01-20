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В киевском метро планируют установить 320 камер

В киевском метро планируют установить 320 камер

В киевском метро планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения, — сообщила пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«В рамках работ по дооборудованию системы видеонаблюдения видеокамерами на входах и выходах 52 станций планируется установить 320 камер. Также на станциях «Днепр», «Крещатик», «Золотые ворота», «Дорогожичи» и «Палац спорта» планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро», — отметила Макогон.

Она добавила, что в рамках капитального ремонта станции «Святошин» предполагается оборудовать станцию 36 камерами видеонаблюдения.

По материалам Hubs
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