В киевском метро планируют установить 320 камер

В киевском метро планируют дополнительно установить 320 камер видеонаблюдения, — сообщила пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.
«В рамках работ по дооборудованию системы видеонаблюдения видеокамерами на входах и выходах 52 станций планируется установить 320 камер. Также на станциях «Днепр», «Крещатик», «Золотые ворота», «Дорогожичи» и «Палац спорта» планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро», — отметила Макогон.
Она добавила, что в рамках капитального ремонта станции «Святошин» предполагается оборудовать станцию 36 камерами видеонаблюдения.
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