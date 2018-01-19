Минэнергоугля против закупок российского газа

Финансовый план НАК “Нафтогаз Украины” не учитывает возможности закупки газа у российского “Газпрома”.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

“По поводу заявления руководителя “Нафтогаза” о возможности закупки газа у РФ… Пункт первый: НАК “Нафтогаз Украины” не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финансовый план “Нафтогаза”, никак не рассматривало возможность закупки российского газа”, – сказал он.

Министр добавил, что за счет наращивания добычи газа ПАО “Укргаздобыча” правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения.

“Украине удалось за 1,5 года для PSO уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая “Укргаздобычу”, вообще рассматриваем возможность, что до конца года этого дефицита в 0,9 млрд куб. м не будет”, – отметил Насалик.

“Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным”, – подытожил он.

Ранее глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявлял, что компания готова начать закупку природного газа у “Газпрома” уже в первом квартале 2018 года.