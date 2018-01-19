Минэнергоугля против закупок российского газа

Финансовый план НАК “Нафтогаз Украины” не учитывает возможности закупки газа у российского “Газпрома”.
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
“По поводу заявления руководителя “Нафтогаза” о возможности закупки газа у РФ… Пункт первый: НАК “Нафтогаз Украины” не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финансовый план “Нафтогаза”, никак не рассматривало возможность закупки российского газа”, – сказал он.
Министр добавил, что за счет наращивания добычи газа ПАО “Укргаздобыча” правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия потребностей населения.
“Украине удалось за 1,5 года для PSO уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая “Укргаздобычу”, вообще рассматриваем возможность, что до конца года этого дефицита в 0,9 млрд куб. м не будет”, – отметил Насалик.
“Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным”, – подытожил он.
Ранее глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявлял, что компания готова начать закупку природного газа у “Газпрома” уже в первом квартале 2018 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2935 29
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3431 17
В Украине изменят состав автомобильной аптечкиВчера, 00:00 - 2953 13
Супрун хочет усилить ответственность за отказ от вакцинацииВчера, 12:45 - 1326 12
На Закарпатье нашли месторождение золотаВчера, 09:15 - 4419 8
Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грнВчера, 12:00 - 3431 17
Премьер сообщил, когда средняя зарплата вырастет до 10 000 гривенВчера, 14:00 - 2935 29
Порошенко определился с руководителем НБУВчера, 10:00 - 2672 1
Правительство развеяло мифы о субсидии: депозит, крупная покупка, сэкономленный газ (инфографика)Вчера, 16:00 - 2636 1
Обнаружен новый сверхпроводящий сплав с уникальными свойствамиВчера, 15:10 - 559
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИПозавчера, 15:10 - 1923
Lexus представил суперроскошный внедорожник17.01.2018, 15:10 - 2651 2
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 5039 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 3005 2
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості