Названы наиболее и наименее религиозные страны мира

Британское издание Telegraph составило карту уровня религиозности в разных странах мира. Карта составлена на основе трех опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах.
Каждый из опрошенных респондентов отвечал “да” или “нет” на вопрос, считает ли он себя религиозным. Потом результаты обработали и нанесли на карту. Страны на ней окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.
Как показывает карта, наиболее религиозными регионами являются Африка и Ближний Восток, не сильно отстают от них Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
Лидером является Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. Такой же показатель у Малави, Нигера, Шри-Ланки, Йемена. Например, в Сомали верующих — 98%, в Афганистане — 97%.
Западная, Северная и Центральная Европа по большей части атеистическая. Наиболее религиозная страна Европы — Польша (86%), высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%).
Вера важна для многих южноевропейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% греков.
С другой стороны, в число наименее религиозных стран входят Япония (13%), Эстония (16%), Швеция (19%), Норвегия (21%) и Чехия (23%), но Китай превосходит их всех с 7%.
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