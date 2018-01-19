Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3284 0

На Закарпатье нашли месторождение золота

На Закарпатье нашли месторождение золота

В Раховском районе Закарпатской области нашли крупное месторождение золото-рудных залежей. Об этом говорится в релизе госпредприятия Захидукргеология на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины.

“Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны”, – сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что такие результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018