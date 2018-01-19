На Закарпатье нашли месторождение золота

В Раховском районе Закарпатской области нашли крупное месторождение золото-рудных залежей. Об этом говорится в релизе госпредприятия Захидукргеология на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины.

“Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны”, – сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что такие результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района.