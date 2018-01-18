В Кабмине сомневаются, что Украина сможет покупать российский газ в 2018 году

Источник в Кабмине сообщил, что переговоры между НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом” еще не начались, и не известно, чем они закончатся.

“Нафтогаз” и “Газпром” не приступили к переговорам, не известно, состоятся они или нет, и чем закончатся. Поэтому рано говорить о закупках газа в РФ и о его цене”, – сказал он.

Источник также добавил: “Правительство не видело решение Стокгольмского арбитража по первому делу. “Нафтогаз” ссылается на коммерческую тайну арбитражного решения. Хотя, как правило, такой пункт прописывают стороны по обоюдному соглашению, арбитры только фиксируют это желание сторон, спорящих в арбитраже”.

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Напомним, что “Нафтогаз” судился с “Газпромом” в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

21 декабря “Нафтогаз” сообщил о победе над “Газпромом” в деле по газовым соглашениям. Благодаря пересмотру заложенной в контракт цены “Нафтогаз” сэкономил 1,8 млрд долларов.