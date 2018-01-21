Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 91 0

В ЕС 7 из 10 интернет-пользователей совершают покупки онлайн

В ЕС 7 из 10 интернет-пользователей совершают покупки онлайн

В странах Европейского Союза в прошлом году 7 из 10 интернет-пользователей совершали покупки в интернете.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Доля онлайн-покупателей значительно колебалась в странах-членах ЕС, начиная от 23% пользователей интернета в Румынии, 27% в Болгарии и 39% на Кипре, до 86% в Великобритании, 84% – в Швеции и 82% в Дании, Германии, Люксембурге и Нидерландах.

Онлайн-покупатели в возрастной группе 16-24 лет покупали в основном одежду и спортивные товары (71% всех покупок).

Бытовые товары составляли 50% онлайн-покупок для лиц в возрасте 25-54 лет, тогда как 57% покупок, совершенных в интернете старшей возрастной группой (в возрасте от 55 до 74 лет), касались проезда и отдыха.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018