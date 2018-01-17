Гройсман обещает самые высокие пенсии военным на передовой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что законопроект о пересчете пенсий военным должен предусмотреть разный размер выплат для участников АТО, которые были на передовой, и тех, кто был в тылу. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина.
“Для меня в этом законе две принципиальные вещи. Во-первых, все, кто защищал и защищает нашу страну, должны получить самую высокую пенсию, самый высокий пересчет. У “боевых” военных должна быть самая высокая пенсия. Те же, кто был в тылу, должны получить другой размер выплат. Такую справедливость вы должны обеспечить в проекте закона”, — заявил Гройсман.
Вторая позиция, на которой настаивает премьер, заключается в следующем: законопроект о пересчете пенсий военным должен быть принят в февраля, но военные должны получить доплаты, в том числе и за январь.
Подготовленный Министерством соцполитики законопроект о пенсиях для военных находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны. По словам министра Андрея Ревы, в рабочей группе по доработке законопроекта принимают участие представители 14 силовых ведомств.
Ранее Рева также заявлял, что постановление Кабмина №704 (принятое еще 30 августа) о новых размерах денежного обеспечения военных не вступит в силу без принятия законопроекта о перерасчете пенсий. Согласно этому постановлению, должностные оклады первого зама и зама командиров Вооруженных сил, командиров войск, начальника Объединенного оперативного штаба установлены в размере около 10,7 тыс. грн, командира взвода — от 3,35 до 3,7 тыс. грн, доплата за звание генералу армии в размере 1,86 тыс. грн, майору — 1,4 тыс. грн, солдату и матросу — 560 грн.
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