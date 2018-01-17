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В Киеве подорожает холодная вода

В Киеве подорожает холодная вода

В этом году «Киевводоканал» планирует увеличить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.

Согласно информации, опубликованной на сайте поставщика услуги, это связано с изменением нормативно-правовой базы, ростом стоимости электроэнергии, материалов для очистки воды и стоков, повышением уровня минимальной заработной платы и других составляющих тарифов, передает budport.

В частности, в 2018 году тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для столичных потребителей предлагается установить в размере 16,87 грн за 1 куб. м, из них:

- 9,00 грн за 1 куб. м водоснабжения;

- 7,87 грн за 1 куб. м водоотведения;

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Для жителей многоэтажных домов стоимость услуг составит 18,50 грн за 1 куб. м, из них:

- 9,86 грн за 1 куб. м водоснабжения;

- 8,64 грн за 1 куб. м водоотведения.

По материалам УБР
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