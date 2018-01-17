В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населения

Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством энергетики и угольной промышленности.

Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые 6 месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа будут возлагаться на период 2018-2021 годов.

Цена газа будет определяться на год – с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и так далее.

Она будет формироваться как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub).

За 6 месяцев предыдущего года – 1 апреля по 30 сентября и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

Как сообщают “Українські Новини”, по такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3%, то есть с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.