Новые налоги на посылки и багаж: чем чаще — тем дороже

Верховная Рада ограничила в декабре беспошлинный ввоз и пересылку товаров в Украину. Но спустя несколько недель стало известно, что ограничение на получение посылок украинцам отсрочили еще на год. Только с 1 января 2019 года пересылка товаров из-за рубежа для физлиц будет ограничена тремя посылками в месяц суммарной стоимостью до 150 евро. А начиная с четвертой посылки будет облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом (для некоторых категорий товаров). Причем налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью до 150 евро каждая. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и для определенной группы товаров — акциз за сумму, которая превышает 150 евро,
Правда, отсрочка пошлин не коснулась самого ввоза товаров в багаже. По новым нормам, его сумма не может превышать 500 евро (в аэропортах 1000 евро), а вес — 50 кг. Это будет действовать для тех, кто отсутствовал в стране больше суток и въезжает в Украину не чаще одного раза в течение 72 часов. При более частом пересечении границы без налогов можно ввезти товаров только на 50 евро.
По данным исследования GfK, в структуре онлайн-покупателей около 43% заказывали товары из других стран за год. За последние пять лет число таких покупателей выросло почти в два раза. В среднем, на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок. Средняя стоимость таких покупок около 1290 грн.
Но возможностью купить иностранный товар по более выгодным условиям пользуются не только для личных нужд, но и для ведения бизнеса, который далек от законности.
“Думаю, все согласятся с тем, что на сегодня, к сожалению, теневой импорт, который существует в нашей стране, становится препятствием для легального бизнеса, который работает в Украине”, — заметил государственный секретарь Министерства финансов Украины Евгений Капинус.
Руководитель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечает, что “челночный” бизнес очень далек от законного и функционирует в убыток государству. Поэтому инициатива с ограничениями ввоза различных товаров поможет минимизировать теневой бизнес.
А вот глава комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал, что новые нормы, по его мнению, не помогут вывести бизнес из тени.
“Я считаю, что это нововведение ничего, кроме дополнительных проблем, осложнений и вреда для граждан Украины не принесет. Никаких особенных дополнительных поступлений в бюджет оно тоже не принесет. Основная контрабанда, которая есть в Украине, — это контрабанда в фурах и вагонах, а не в руках и рюкзаках. Украинская власть обратила внимание не на то место в борьбе с контрабандой”, — говорит Новак.
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