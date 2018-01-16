Эксперты прогнозируют снижение цен на нефть

Изменения цен на нефть является временным явлением, и стратегически цены на “черное золото” будут в дальнейшем снижаться, считает украинский эксперт, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
«Рост мировых цен на нефть объясняется событиями вокруг Ирана, одного из наибольших нефтедобытчиков среди стран мира”, – рассказал он.
По мнению Новака, именно попытка революции во второй по величине нефтедобывающей стране и стала фактором, который повлиял на колебание мировых цен: угроза смены власти в Иране вызывает опасения у участников рынка в стабильности поставок.
Но это событие носит временный характер, считает эксперт.
Вторым фактором, который оказывает влияние на мировые рынки, Андрей Новак считает увеличение добычей США сланцевого газа, которое также окажет влияние на цены.
Ранее сообщалось, что цены на “черное золото” выросли в течение недели на 5%, достигнув более чем трехлетнего максимума.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат13 ч. назад - 2336 29
Нардепы Украины инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии16 ч. назад - 945 23
Сфера IT принесла Украине 3,6 миллиарда долларов14 ч. назад - 1438 11
Коломойскому и Боголюбову запретили удалять переписку в WhatsApp7 ч. назад - 1504 6
Нацбанк объяснил, почему колеблется гривна и что может быть дальше13 ч. назад - 4687 6
Биткоин дешевеет на опасениях по поводу регулирования криптовалют14 ч. назад - 4903 2
Нацбанк объяснил, почему колеблется гривна и что может быть дальше13 ч. назад - 4687 6
День финансов: Коломойский и вывод $5,5 млрд из ПриватБанка, а также обвал на рынке криптовалют5 ч. назад - 3807 1
Когда украинцам можно не платить налог на недвижимость: в ГФС объяснили15 ч. назад - 3184 2
Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат13 ч. назад - 2336 29
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 3501 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2324 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5841 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3246
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 2032 2
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-терміналиОбговорення статей
Форвард Банк Forward BankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)