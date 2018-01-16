Эксперты прогнозируют снижение цен на нефть

Изменения цен на нефть является временным явлением, и стратегически цены на “черное золото” будут в дальнейшем снижаться, считает украинский эксперт, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Рост мировых цен на нефть объясняется событиями вокруг Ирана, одного из наибольших нефтедобытчиков среди стран мира”, – рассказал он.

По мнению Новака, именно попытка революции во второй по величине нефтедобывающей стране и стала фактором, который повлиял на колебание мировых цен: угроза смены власти в Иране вызывает опасения у участников рынка в стабильности поставок.

Но это событие носит временный характер, считает эксперт.

Вторым фактором, который оказывает влияние на мировые рынки, Андрей Новак считает увеличение добычей США сланцевого газа, которое также окажет влияние на цены.

Ранее сообщалось, что цены на “черное золото” выросли в течение недели на 5%, достигнув более чем трехлетнего максимума.