Китай запретит централизованную торговлю биткоинами

Вслед за Южной Кореей ужесточить регулирование крипторынка намерен Китай — один из эпицентров криптоторговли и майнинга. Власти планируют запретить гражданам доступ к местным и зарубежным интернет-платформам, которые позволяют заниматься торговлей биткоинами на централизованной основе. Новость спровоцировала падение курса самой популярной криптовалюты на 15%.
Власти КНР планируют запретить гражданам доступ к онлайн-платформам и мобильным приложениям для торговли биткоинами. Как поясняет Bloomberg, Китай ввел запрет на работу криптобирж в стране еще в прошлом году, но криптоинвесторы стали пользоваться альтернативными площадками для проведения операций. По данным анонимных источников, ограничение затронет не только платформы для криптоторговли. Власти КНР также будут бороться с физическими и юридическими лицами, которые предоставляют таким платформам различные финансовые услуги. К этой категории относятся и провайдеры электронных кошельков. Частные сделки купли-продажи криптовалюты между отдельными гражданами запрещены не будут.
Заявления источников подтвердил заместитель председателя Народного банка Китая Пан Гуншэн. По его словам, правительство и центробанк готовят новые, более жесткие законы для регулирования крипторынка. Власти уже провели совещание, по итогам которого был составлен меморандум — он находится в распоряжении Reuters.
Пан Гуншэн также отметил, что контролировать ограничения будут как центральные, так и муниципальные власти. Именно на местные власти правительство Китая возложит борьбу с майнерами. Как рассказал зам главы Народного банка, чиновники на местах будут вводить ограничения на использование электроэнергии и земель, а также устанавливать налоги для компаний, вовлеченных в криптовалютную деятельность. Напомним, ранее власти КНР заявили, что намерены изгнать майнеров из страны. «Нельзя поддерживать псевдофинансовые инновации, которые не имеют никакого отношения к реальной экономике», — заключил Пан Гуншэн.
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