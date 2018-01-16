Чиновники нашли выход: владельцев "еврономеров" в 2018 году ждет неприятный сюрприз

Чиновники придумали способ борьбы с владельцами автомобилей, которые незаконно пребывают на территории Украины. Согласно разработанному законопроекту, транзит и временный ввоз автомобилей в страну планируется оставить, но вот правила все-таки изменят.

Что придумали чиновники

Документ предлагает запретить передавать право управления автомобилем посторонним лицам. Иными словами, пользоваться машиной сможет только нерезидент, который пересек границу.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, временный ввоз будет вводиться с ограничением для лиц, которые могут пользоваться такими автомобилями.

«Передача в управление автомобиля гражданину Украины — априори невозможна», — говорит глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Также чиновники рассматривают вариант ввести норму, которая наделит полицию правом задерживать автомобиль и транспортировать его до границы.

Дерут три шкуры

Одна из основных причин нежелания проходить растаможку — завышенная ввозная пошлина и требование уплаты НДС. По крайней мере, так говорят активисты, выступающие за легализацию своих автомобилей.

От властей требуют простого и доступного механизма легализации уже завезенных в Украину автомобилей на еврономерах. Установление разумной ставки общих платежей в бюджет.

«Если бы изначально ставки за растаможку транспортных средств были адекватными, тогда в Украине не было бы данной проблемы. Ведь в Украине значительно дешевле ездить на еврономерах, нежели уплатить все пошлины за растаможку», — заметила в беседе с UBR.ua юрист Ангелина Рудковская.

По словам Нины Южаниной, в разработанном законопроекте предусмотрено временное снижение ставок ввоза для таких автомобилей, что поможет владельцам растаможить их не так дорого, как сейчас. Рассчитывать платеж будут исходя из возраста авто.

Сейчас растаможка легкового автомобиля 2014 выпуска, ориентировочной таможенной стоимостью 400 тыс. грн. с объемом двигателя 2,2 л., работающий на бензине, обойдется в кругленькую сумму. Ввозная пошлина — 1 тыс. евро, акцизный сбор — 3600 евро, НДС — 3700 евро. Всего: более 8300 евро.

Ставки снизят, но этого мало

Согласно новому законопроекту, за растаможку аналогичной евробляхи нужно будет заплатить, в среднем, в два раза меньше. Ставку рассчитают исходя из возраста автомобиля, и чем более старым будет машина, тем дороже обойдутся таможенные формальности. На данный момент владельцам выгоднее платить акцизный сбор согласно закону №1389, который предусматривает льготную растаможку для авто не старше 2010 года выпуска.

Правда, огромное количество автомобилей на евробляхах намного старше. Поэтому активисты не в восторге от новых законодательных инициатив депутатов.

«Видели расчеты по новым предлагаемым ставкам. Цена не очень приятная, и большинство авто все равно будет дорого растаможить, так как привязка идет к году автомобиля. Есть много судовых исков по поводу прострочки пребывания авто в Украине, многие из них оспаривались. Но все мы понимаем, если нарушил — отвечай. Да, лазейка ездить на авто есть, но, будьте добры, не нарушайте сроки транзита или временного ввоза — и все будет нормально», — рассказали нам в ГО «АвтоЕвроСила».

Активисты также отметили, что занимаются разработкой собственного законопроекта, который поможет решить проблему с контролем машин на европейской регистрации.

Денис Вергун