Как получить в Украине бесплатные лекарства

Для того, чтобы получить медицинские препараты по программе “Доступные лекарства”, украинцам нужно совершить несколько действий, сообщает “Сегодня”.

Так, аптекарь выдаст лекарство бесплатно, если есть рецепт от врача. Для этого врач должен поставить диагноз, соответственно, пациенту необходимо пройти все предписанные обследования. При медикаментозном лечении врач на специальном бланке напишет не название конкретного препарата, а действующее вещество.

Напомним, программа “Доступные лекарства” пока что включает препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Минздрав планировал также включить в программу лекарства от депрессии, но этого пока не произошло.

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Рецепт будет действительным 30 дней, без него за препарат придется рассчитаться по полной стоимости.

“Программой “Доступные лекарства” может воспользоваться любой украинец. Для этого нужно пойти к участковому врачу или семейному врачу. Врач ставит диагноз, например, повышенное давление, проблемы с работой сердечной системы. Он проводит обследование и выписывает рецепт”, – отмечает директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко.

В аптеке предложат самый дешевый препарат. Если пациент захочет купить более дорогой медикамент, он может заплатить только разницу в их стоимости.