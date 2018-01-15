Майнеры добыли 80% всех биткоинов

13 января число добытых монет криптовалюті биткоин составляло 16,8 миллиона – это ровно 80% от общего объема.
Об этом сообщает CoinTelegraph.
Отмечается, что теперь майнерам осталось добыть последние 4,2 миллиона биткоинов. Когда будет извлечен весь 21 миллион монет, то, по мнению создателя криптовалюты Сатоси Накамото, получить их станет еще труднее, что потенциально увеличит их стоимость.
На сегодняшний день за каждый созданный блок майнеры получают вознаграждение в размере 12,5 биткоина. Однако, согласно протоколу, примерно раз в четыре года награда за майнинг снижается вдвое. Следующее сокращение награды состоится примерно в июне 2020 года – и майнеры будут получать за каждый блок всего 6,25 биткоина. Сначала награда составляла 50 биткоинов.
Есть мнение, что количество биткоинов можно увеличить с использованием различных манипулятивных тактик, например, атаки 51% или Сибил-атаки. Однако за девять лет существования криптовалюты еще никто не смог нарушить это ограничение.
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