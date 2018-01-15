Назвали тарифы на отопление в разных регионах Украины

В Украине есть регионы, где для отопления жилых домов используется только газ, есть такие, которые используют смешанные виды топлива, например, мазут или уголь. А в Закарпатской области еще в 2012 году вообще отказались от централизованного отопления. Поэтому для каждой области были рассчитаны рекомендованные тарифы, в которых учитывались расходы на транспортировку и поставку теплоэнергии, говорится на сайте “Слово и Дело”.

Так, в Киеве тарифы на тепло были снижены с 1414,45 до 1355,83 грн/Гкал в месяц (для домов, оборудованных общедомовыми или квартирными счетчиками, а для домов без тепломеров тариф снизился с 32,91 до 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади.

Незначительно снизились тарифы в Одесской, Донецкой, Житомирской, Луганской и Хмельницкой областях.

Самые высокие средние тарифы теперь действуют в Харьковской (на 20,1%), Черниговской (на 18,9%), Волынской (на 9,4% и Ровненской (на 9,4%) областях. Совсем не изменились тарифы в Тернопольской и Черновицкой областях.