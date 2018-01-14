Разработчики Skype начали тестировать шифрование чатов

Компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов.
Функция под названием Private Conversations пока доступна подписчикам программы предварительной оценки Skype на Windows, macOS, Linux, Android и iOS, пишет The Verge.
В актуальной версии Skype уже используются защитные элементы, однако end-to-end шифрование безопаснее. Такой тип шифрования означает, что содержание сообщений может быть прочитано только отправителем и получателем, они не хранятся на серверах Microsoft. Это не означает, что эти данные не могут быть перехвачены, но это безопаснее, чем большинство методов.
Сейчас открыть зашифрованный чат могут только двое собеседников, для групповых чатов эта функция пока недоступна.
Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal. Она настолько надежна, что ее используют в WhatsApp, Facebook и даже некоторых сервисах корпорации Google.
Ожидается, что вся переписка пользователей, которые используют Windows 10, начнет полностью шифроваться уже в 2018 году, потом такая возможность станет доступна и в клиентах Skype для других операционных систем.
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