Почти половина украинцев назвала борьбу с коррупцией провальной

Подавляющее большинство украинцев (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% – полностью провальной.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Согласно результатам исследования, успешность в борьбе с коррупцией видят 15% респондентов, причем только 2,5% оценивают эту борьбу как полностью успешную.
При этом 43% опрошенные социологами украинцы не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. Остальное население активных борцов с коррупцией видит в СМИ, журналистах (26%), Национальное антикоррупционное бюро (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), самом населении (12%), странах Запада (11%).
Более половины опрошенных украинцев (54%) считает, что в стране следует законодательно разрешить для борьбы с коррупцией среди чиновников использования метода провокации взятки, а не согласны с этим 26% респондентов.
Исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.
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