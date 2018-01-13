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Почти половина украинцев назвала борьбу с коррупцией провальной

Почти половина украинцев назвала борьбу с коррупцией провальной

Подавляющее большинство украинцев (80%) считает борьбу с коррупцией в стране неуспешной, причем 46% – полностью провальной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам исследования, успешность в борьбе с коррупцией видят 15% респондентов, причем только 2,5% оценивают эту борьбу как полностью успешную.

При этом 43% опрошенные социологами украинцы не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в Украине. Остальное население активных борцов с коррупцией видит в СМИ, журналистах (26%), Национальное антикоррупционное бюро (24%), антикоррупционных общественных организациях (21%), самом населении (12%), странах Запада (11%).

Более половины опрошенных украинцев (54%) считает, что в стране следует законодательно разрешить для борьбы с коррупцией среди чиновников использования метода провокации взятки, а не согласны с этим 26% респондентов.

Исследование проводилось с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.

По материалам Украинская правда
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