Евросоюз не даст Украине 600 млн евро

Евросоюз проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи.
Об этом в эфире “Украинского радио” заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
По словам представителя ЕС, Еврокомиссия “сейчас не может” выделить транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро из-за невыполнения Украиной 4 из 21 условия предоставления такой помощи.
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“В ноябре во время Саммита Восточного партнерства президент Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи”, – сообщил он.
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