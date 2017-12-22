ЕС выплатил Украине только 40% транша на реформу энергосектора

ЕС в пятницу, 22 декабря, произвел выплату второго транша в размере 2 миллионов евро из максимальных 5-ти миллионов на поддержку реформы энергосектора из-за медленного прогресса в выполнении реформ.
Об этом “Европейской правде” сообщили в Представительстве ЕС в Украине.
Поддержка предоставляется в рамках финансируемой ЕС программы бюджетной поддержки “Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины”.
Программа помогает Украине уменьшить загрязнение окружающей среды, связанное с производством электроэнергии, способствует реформированию рынка электрической энергии, помогает улучшить качество нефтепродуктов и поддерживает создание запасов нефти и нефтепродуктов.
Общий бюджет программы – 45 миллионов евро.
“Это второй транш, который мы перечислили в государственный бюджет Украины по этой программе, начиная с 2015 года. Выплата осуществлена на основании принятия новой Энергетической стратегии и представления Украиной Национального плана уменьшения выбросов от крупных сжигающих установок – специальных условий для этой выплаты”, – сообщил посол ЕС Хюг Мингарелли.
Впрочем, он отметил, что эта выплата составляет лишь 40% от максимального размера транша.
“Это вызвано значительными задержками в выполнении программы, связанными с реформой рынка электрической энергии, созданием системы запасов нефти и нефтепродуктов, а также мониторингом качества топлива. Эта частичная выплата отражает медленнее, чем предполагалось, прогресс в выполнении реформ в последние месяцы”, – заявил Мингарелли.
Он призвал Украину ускорить реформы в этих сферах, а именно обеспечить полную и неотложную имплементацию закона о регуляторе и закона о рынке электроэнергии.
“Дальнейшая работа по выполнению долгосрочной Энергетической стратегии на основе качественных энергетических данных также должна быть одним из приоритетов. Европейский Союз будет продолжать поддерживать процесс реформ в секторе энергетики Украины”, – заявил Мингарелли.
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