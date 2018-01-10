Всемирный банк дал оптимистичный прогноз по Украине

Пока украинские эксперты объясняют, чего ожидать украинской экономике в 2018 году, Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП Украины – до 2% по итогам 2017 года с увеличением этого показателя до 4% в течение следующих трех лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики”.
Так, в 2018-м и 2019 годах прогнозируется рост украинской экономики на уровне 3,5% и 4% соответственно. Прогноз на 2020 год составляет 4%. При этом, оценки по Украине не изменились по сравнению с предыдущим обзором Всемирного банка, вышедшего в июне 2017 года – за исключением добавления прогноза на 2020 год.
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Отмечается, что в целом по региону Европы и Центральной Азии темпы экономического роста “превысили ожидания” и достигли в 2017 году 3,7%, тогда как в предыдущем году они составляли лишь 1,7%.
“Эти успехи были достигнуты после трех лет крайне медленного роста, вслед за резким падением цен на нефть в 2014 году”, – отмечается в документе.
Вместо этого, говорится далее, “геополитическая напряженность в Украине, усиление санкций против России или обострение ее отношений с Европейским Союзом могут сдержать международных инвесторов и негативно отразиться на темпах экономического роста в регионе”.
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