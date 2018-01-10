Barclays улучшил прогноз роста мирового ВВП

Британский банковский гигант Barclays улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП в текущем году до 4,1%, а в 2019 году – до 3,9%.
В ноябре 2017 года банк прогнозировал рост мирового ВВП в 2018 году на 4%, а в 2019 году – на 3,8%.
“Новый год начался с радостной ноты: мировой экономический рост остается устойчивым, цены на сырьевые товары растут, ситуация на рынке труда улучшается, а тенденция снижения инфляции по-прежнему сохраняется”, – сообщается в документе, который есть в распоряжении РИА Новостей.
В то же время Barclays сохранил прогноз по совокупному росту ВВП развивающихся стран – в 2018 году на 5,3%, в 2019 году – на 5,2%. Прогноз по развитым экономикам был улучшен: в текущем году рост ожидается на уровне 2,3% против ожидавшихся ранее 2,1%, а в 2019 году на уровне 2% против предыдущей оценки в 1,8%.
Темпы роста ВВП США по итогам текущего года, согласно прогнозу, составят 2,7%, а в 2019 году замедлятся до 2,3%. Ранее банк ожидал рост в 2018 году на уровне 2,3%, а в 2019 году – 1,9%. Рост экономики стран еврозоны в 2018 году по-прежнему прогнозируется в 2,2%, а в 2019 году – 2%. Прогноз на 2018-2019 годы по темпам роста экономики Великобритании также сохранен, годовой рост ВВП ожидается на уровне 1,3%.
Barclays также не изменил прогноз роста ВВП Китая – в 2018 году на уровне 6,4%, в 2019 году – 6,2%. Темпы роста экономики Японии в текущем году ожидаются на уровне 1,7% против предыдущей оценки в 1,6%, а в 2019 году – на уровне 1,1% против ноябрьского прогноза в 1,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценариюВчера, 10:00 - 10231 34
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривенВчера, 11:00 - 2468 20
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образованияВчера, 16:00 - 1245 14
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)Вчера, 08:15 - 2741 8
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 1774 5
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценариюВчера, 10:00 - 10231 34
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВВчера, 09:00 - 4765 21
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 3129
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривенВчера, 11:00 - 2468 20
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 1774 5
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Вчера, 15:10 - 762
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1704
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1097 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1385 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1016
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Як будуть зносити хрущовки в УкраїніОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Російська економікаСвітова економіка