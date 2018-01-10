Основатель Amazon вновь стал самым богатым человеком в мире

Основатель и главный акционер одной из крупнейших мировых торговых интернет-площадок Amazon.com Джефф Безос в очередной раз стал самым богатым человеком в мире согласно рейтингу крупнейших капиталов на 10 января 2018 года агентства Bloomberg.
Отмечается, что ежедневный рейтинг самых богатых людей в мире Bloomberg Billionaires Index вывел основателя Amazon на первую строчку с капиталом в размере $105,1 млрд.
Помимо 79 млн акций Amazon Безос владеет издательским домом The Washington Post, а также частным аэрокосмическим агентством Blue Origin.
Напомним, что ранее самым богатым человеком в мире Джефф Безос становился в июле 2017 года: тогда журнал Forbes оценил размер его капитала в $90,6 млрд. За последние полгода капитал миллиардера вырос почти на $15 млрд.
На вчерашних торгах одна бумага Amazon.com, по данным Bloomberg, стоила $1 246. Это максимальная стоимость акции компании за всю историю торгов ценных бумаг интернет-аукциона.
В пятерку богатейших людей в мире на 10 января текущего года также вошли создатель компании Microsoft Билл Гейтс (состояние оценено в $93,3 млрд), крупный инвестор Уоррен Баффет ($87,2 млрд), создатель и SEO социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($77,5 млрд) и бывший глава компании Inditex Амансио Ортега ($76 млрд).
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