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Google запустила платежную систему Google Pay

Google запустила платежную систему Google Pay

Американская технологическая корпорация Google запустила платежный сервис Google Pay.

Об этом компания сообщила в своём блоге.

Новая платежная система заменит другие сервисы компании — Android Pay и Gооgle Wallet. Также в компании отметили, что функциональных изменений не произойдет.

По словам вице-президента компании по управлению продуктами Пали Бхата, с помощью Google Pay пользователям будет “проще и безопаснее” совершать покупки.

Отмечается, что платежная информация будет доступна во всех продуктах Google, в том числе в браузере Chrome, YouTube, Android-приложениях. Кроме того, информация о всех платежах будет сохраняться в Google-аккаунтах.

В настоящее время Google Pay поддерживают Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart. В ближайшее время список партнёров будет расширен.

По материалам Економічна Правда
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