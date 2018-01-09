«Это полная ерунда» — глава ИИ-департамента Facebook раскритиковал робота Софию

Глава лаборатории искусственного интеллекта в Facebook Ян ЛеКан остро раскритиковал робота Софию в своем Твитере. «Это имеет такое же отношение к искусственному интеллекту, как фокусы к магии. Возможно, подобное мы должны называть карго-культовым или же потёмкинским ИИ, или ИИ в стиле Волшебника Страны Оз. Другими словами — это полная ерунда», — написал ЛеКан. Поводом для критики стало интервью с Софией для издания Business Insider.

София — социальный робот, представленный Hanson Robotics в апреле 2015 года и получивший достаточно высокую популярность в медиа за счет антропоморфности (за основу внешности робота была взята актриса Одри Хепберн), спектра мимических реакций из 60 эмоций и неоднозначных высказываний во время публичных дискуссий. За время своего существования София успела выступить на заседании Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, а также официально стать гражданкой Саудовской Аравии.

Основная претензия ЛеКана к Софии заключается в том, что несмотря на то, что она может имитировать общение с человеком, она не является искусственным интеллектом. На самом деле это обычный чатбот, который при помощи технологии распознавания речи Google определяет вопросы по ключевым словам и подбирает наиболее подходящий ответ из предопределенной базы.

Основатель компании SingularityNET, которая отвечает за работу «мозга» Софии — Бен Гертцель в ответ на критику ЛеКана заявил, что никогда и не говорил, что его детище имеет какое-либо отношение к ИИ на уровне человеческого сознания. По его словам София — это компьютер, который в определенных условиях воспроизводит определенные программы. Примечательно, что в этом плане мнение Гертцеля расходится с главой Hanson Robotics — Дэвида Хэнсона, который на шоу Джимми Фэллона назвал ее «практически живой».

«Это немного смешно. Facebook откровенно собирает пользовательские данные и использует машинное обучение, чтобы распространять контент вроде написанных русскими фейковых новостей и вести пропаганду за Трампа. И после подобного применения машинного обучения для манипуляции сознанием, они критикуют стартап за то, что он делает милого робота. Действующее программное обеспечение, которое используется в Софии — это не ИИ уровня человека, но и не то, что делает Facebook или Google. Меня несколько раздражает, что ЛеКан считает те узкопрофильные ниши ИИ, в которых работает Facebook — настоящим ИИ, а наработки Софии — нет. Вот это действительно ерунда», — сказал Гертцель в комментарии для Business Insider.