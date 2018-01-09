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Тарифы на электроэнергию для промышленности выросли

Тарифы на электроэнергию для промышленности выросли

С января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.

Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более чем на 10%

Самое маленькое повышение тарифов коснулось Сумской, Луганской, Ровенской и Житомирской областей.

Напомним, НКРЭ повысило прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в 2018 году на 16,2%.

Рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривны, а также повышением цен на газ на 16,7% и угля (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украину (так называемая формула “Роттердам +»).

Напомним, группа ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Справка Finance.ua

  • В марте 2016 Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • В соответствии с новой методикой, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”.
По материалам Економічна Правда
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