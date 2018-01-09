Тарифы на электроэнергию для промышленности выросли

С января 2018 года тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей выросли на 8-11% в зависимости от региона и поставщика.
Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.
Наибольший рост цен на электроэнергию произошел в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Здесь тарифы выросли более чем на 10%
Самое маленькое повышение тарифов коснулось Сумской, Луганской, Ровенской и Житомирской областей.
Напомним, НКРЭ повысило прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию в 2018 году на 16,2%.
Рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривны, а также повышением цен на газ на 16,7% и угля (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украину (так называемая формула “Роттердам +»).
Напомним, группа ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.
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