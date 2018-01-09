Трамп может быть допрошен по "российскому делу"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах намерен допросить и президента США Дональда Трампа. Мюллер уже проинформировал адвокатов Трампа о своих планах, сообщила в понедельник, 8 января, газета The Washington Post со ссылкой на источник в окружении президента.
По словам собеседника издания, допрос Трампа может состояться в ближайшие недели. Количество вопросов, предложенных Трампу, будет ограничено. Адвокаты Трампа пока не прокомментировали это сообщение. Адвокат канцелярии президента Тай Кобб отказался высказаться по этому поводу, сославшись на то, что Белый Дом принципиально не комментирует контакты со спецпрокурором. Представитель Мюллера Питер Карр также отказался от комментариев.
Согласно сообщениям других СМИ, адвокаты Трампа контактируют с представителями спецпрокуорора по поводу показаний Трампа уже с конца декабря 2017 года. При этом обсуждаются место и продолжительность предстоящего допроса, правовые аспекты, а также такие альтернативы, как письменное собеседование, сообщает телекомпания со ссылкой на три информированных источника.
Дональд Трамп находится под давлением из-за так называемого “российского дела” с момента вступления в должность главы государства около года тому назад. Следствие выясняет, не совершил ли он или кто-либо из его окружения противоправных деяний и не стал ли он подвержен шантажу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8564 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4073 18
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования5 ч. назад - 856 14
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен10 ч. назад - 2041 14
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2335 8
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8564 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4073 18
Эксперты назвали самые популярные у украинцев Android-смартфоны13 ч. назад - 3310
Что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 2783
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2335 8
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)6 ч. назад - 463
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1635
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1053 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1350 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 988
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядженняОбговорення статей
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг