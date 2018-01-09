Трамп может быть допрошен по "российскому делу"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах намерен допросить и президента США Дональда Трампа. Мюллер уже проинформировал адвокатов Трампа о своих планах, сообщила в понедельник, 8 января, газета The Washington Post со ссылкой на источник в окружении президента.

По словам собеседника издания, допрос Трампа может состояться в ближайшие недели. Количество вопросов, предложенных Трампу, будет ограничено. Адвокаты Трампа пока не прокомментировали это сообщение. Адвокат канцелярии президента Тай Кобб отказался высказаться по этому поводу, сославшись на то, что Белый Дом принципиально не комментирует контакты со спецпрокурором. Представитель Мюллера Питер Карр также отказался от комментариев.

Согласно сообщениям других СМИ, адвокаты Трампа контактируют с представителями спецпрокуорора по поводу показаний Трампа уже с конца декабря 2017 года. При этом обсуждаются место и продолжительность предстоящего допроса, правовые аспекты, а также такие альтернативы, как письменное собеседование, сообщает телекомпания со ссылкой на три информированных источника.

Дональд Трамп находится под давлением из-за так называемого “российского дела” с момента вступления в должность главы государства около года тому назад. Следствие выясняет, не совершил ли он или кто-либо из его окружения противоправных деяний и не стал ли он подвержен шантажу.