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Порошенко надеется, что налог на выведенный капитал будут взимать с 2019

Порошенко надеется, что налог на выведенный капитал будут взимать с 2019

Президент Петр Порошенко надеется, что предложенный им налог на выведенный капитал в Украине введут с 2019 года.

Об этом Глава государства написал в статье “Мир и развитие” для совместного проекта журнала “Новое Время” и The Economist

“Я предложил вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал. Это высвободит средства на развитие бизнеса, поскольку налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств. Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019. А пока введем рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства”, – написал Порошенко.

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Он отметил, что 2017-й стал годом восстановления экономического роста: увеличение ВВП по итогам последних двенадцати месяцев превысит 2%, несмотря на то, что инициированная ура-патриотами экономическая блокада Донбасса, по оценкам НБУ, принесла $2,5 млрд чистых потерь в торговом балансе.

Глава государства отметил, что в прошлом году была сломана многолетняя тенденция падения, вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ.

По материалам НВ
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