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Ethereum впервые перевалил за $1000

Ethereum впервые перевалил за $1000

Криптовалюта Ethereum впервые превысила отметку стоимости в $1000.

Согласно данным CoinDesk, сегодня утром стоимость Ethereum составляла $1075, тогда как сейчас – $1026.

Предыдущий максимум в $900 Ethereum достиг 2 января, но еще месяц назад за эту криптовалюту давали вдвое меньше – $400.

К настоящему моменту мировая капитализация всех криптовалют составляет $759 млрд. Ethereum по этому показателю занимает третье место – $100 млрд, уступая Bitcoin – $257 млрд и Ripple – $120 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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