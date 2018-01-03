Ограничение скоростного режима: юрист указал на важную деталь

В Украине уже третий день действует ограничение скорости в населенных пунктах. Согласно новым правилам, автомобилистам нельзя превышать порог в 50 км/ч.

Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.

Однако юристы заявляют, что на практике та норма, которая вступила в силу, фактически не реализуется и нет ответственности за ее невыполнение.

«Юридически мы не можем знать, придерживаются ли водители скоростного режима. С 2015 года в Украине абсолютно не ведется фиксация скоростных режимов транспортных средств. То есть фактически речь идет о том, что с 2015 года нет ни одного водителя, который правомерно был бы притянут к ответственности за превышение скорости движения. Потому та норма, которая вчера вступила в силу, фактически не реализуется и нет ответственности за ее невыполнение», — заявил автоюрист Богдан Глядик в эфире радиостанции Голос Столицы.

Справка Finance.ua: